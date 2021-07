Danny van Poppel na vijfde plaats: “Ik voelde mij heel goed”

Danny van Poppel kwam in de dertiende etappe van de Tour de France als vijfde over de streep en behaalde daarmee zijn beste resultaat van de afgelopen twee weken.

“Ik voelde mij heel goed vandaag, het ging in de loop van de Tour steeds beter”, zei de sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert naderhand. “Het was zoeken naar een gat in de waaiers en slim door de finale heen sturen. We hebben met Louis Meintjes ook nog een klassementsrenner, dus dat was ook een prioriteit de laatste weken.”

“De bedoeling vandaag was om mij ergens in de laatste twee kilometer af te zetten, want zo veel ploegen hebben een sterkere leadout dan wij. Ik ging dus maar gewoon in het wiel van Cavendish zitten en ben voor het eerst deze Tour ècht dichtbij gekomen”, vertelde de 27-jarige Nederlander verder.

‘Chapeau voor Cavendish’

Ook werd Van Poppel gevraagd naar Mark Cavendish, die het recordaantal etappezeges van Eddy Merckx in de Tour evenaarde. “Voor mij persoonlijk zijn de 34 etappezeges van Cavendish niet heel bijzonder, maar het is natuurlijk wel heel knap van hem. Hij heeft laten zien hoe ver je kan komen op mentale kracht, dus chapeau.”