Danny van Poppel: “Ik liet een gat vallen in de laatste bocht en dat nekte mij”

Danny van Poppel mocht voor de tweede keer in vier dagen de gang naar het podium maken. Na zijn overwinning in de Egmont Cycling Race reed de Nederlandse sprinter vandaag naar de derde plaats in de GP Marcel Kint.

“Sinds de Tour de France gaat het erg goed”, zei Van Poppel in het flashinterview. De Nederlander zette na de Tour zijn seizoen voort met de Arctic Race of Norway, waar hij in de tweede etappe de nummer drie in de daguitslag was. Dinsdag klopte hij Bonifazio en Mozzato in de Egmont Cycling Race en nu moest hij in de eindsprint Álvaro Hodeg en Tim Merlier net voorlaten. “Dat ik vandaag derde werd, daar baal ik wel een beetje van. We mogen blij zijn dat we overeind bleven in de finale want het was supergevaarlijk met alle bochten.”

“In de laatste bocht liet ik een gat vallen en dat nekte mij eigenlijk. Daar baal ik van. Anders had ik wel meegedaan voor de zege, nu was ik net de derde man. Álvaro en Tim zijn twee toppers en het podium is ook mooi voor de ploeg”, zei hij verder. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert, die na dit seizoen voor twee jaar aan de slag gaat bij BORA-hansgrohe, koerst binnenkort ook in de Brussels Cycling Classic en de Benelux Tour – dit seizoen de opvolger van de BinckBank Tour op de kalender.