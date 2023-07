Danny van Poppel hoopt met Jordi Meeus wél te scoren in de Tour de France

Video

Voor Danny van Poppel viel er in het eerste Tourweekend geen eer te behalen, maar vandaag hoopt de Nederlander een cruciale rol te vertolken in de sprintvoorbereiding. Het is aan Van Poppel om zijn BORA-hansgrohe-ploegmaat Jordi Meeus zo goed mogelijk te piloteren. “Ik heb er wel vertrouwen in” zei Van Poppel voor de camera van WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van Poppel moest deze Tour eigenlijk de sprints aantrekken voor Sam Bennett, maar zijn ploeg BORA-hansgrohe gaf uiteindelijk de voorkeur aan de Belg Meeus. Zijn de twee al een beetje op elkaar ingespeeld? “De samenwerking is wel goed, denk ik. We hebben in de eerste etappes al een beetje getraind bij de tussensprints. We missen nog wel een beetje de ervaring met elkaar, maar ik heb er wel vertrouwen in. Hij moet me gewoon volgen en dan komt het wel goed.”

Voor Van Poppel is het de eerste keer dat hij in de Tour een lead-out zal verzorgen. Brengt dit nog extra spanning met zich mee? “Nee, dat niet. Dit is mijn vijfde Tour en ik heb in mijn carrière al zoveel lead-outs gedaan. Het is natuurlijk wel chaotisch, maar ik heb er zin in.”