Danny van Poppel derde in Tomares: “Het was echt op de limiet”

Danny van Poppel deed ook in de zestiende etappe van de Vuelta a España weer mee om de ritzege. De Nederlander van BORA-hansgrohe wist in de finale een fikse versnelling van Primož Roglič te beantwoorden, maar moest in de sprint uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in winnaar Mads Pedersen en Pascal Ackermann.

Van Poppel keek na afloop met Eurosport terug op een hectische finale, die werd ontsierd door materiaalpech van leider Remco Evenepoel en een zware val van Roglič. “Ik kan me niet meer zoveel herinneren van de finale, zo kapot ben ik. Het was in de finale echt volle bak koers. Dat Roglič is gevallen, had ik niet eens meegekregen.”

De Sloveen van Jumbo-Visma viel in de slotkilometers aan op het steile klimmetje van 500 meter aan 8% en wist zo het peloton uiteen te ranselen. Alleen Pedersen, Ackermann, Fred Wright en Van Poppel waren in staat om te volgen, al was het voor velen op hangen en wurgen. “Ik had niet gedacht dat het zo steil was. Op het moment dat Roglič ging, besloot Pedersen te volgen en toen ging ik ook mee.”

“We kwamen uiteindelijk bij Roglič, maar iedereen zat al aan zijn limiet. Ik hoopte nog heel even te kunnen recupereren, maar dat kon helaas niet. Ik ging voor de overwinning, maar Pedersen was weer supersterk. Een verdiende zege.” Van Poppel richt nu zijn pijlen op de slotrit naar Madrid. “Daar krijgen we misschien eindelijk weer een vlakke sprint. Dat is ook weleens lekker.”