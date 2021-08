Danny van Poppel de beste in Egmont Cycling Race

De Egmont Cycling Race is gewonnen door Danny van Poppel. De Nederlander van Intermarche-Wanty-Gobert was in een kletsnat Zottegem de snelste sprinter van een uitgedund peloton. Niccolò Bonifazio (Team TotalEnergies) finishte als tweede.

Na een jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie werd vandaag de Egmont Cycling Race weer verreden. De Belgische 1.1-wedstrijd die voorheen door het leven ging als de GP Stad Zottegem kon sinds 2017, met Intermarché-Wanty-Gobert, weer eens rekenen op een WorldTour-team in het deelnemersveld. Het parcours bestond uit drie vlakke rondjes van 10,5 kilometer waarna de renners zich in een lastige tussenfase begaven.

Allereerst werden de kasseien van de Lange Munte aangedaan en vervolgens ging het peloton over de Rekelberg (1,1 kilometer aan 4,4%, de Berendries (1 kilometer aan 6,1%) en de Klemhoutstraat (1,4 kilometer aan 3,1%). Via Scheldewindeke, Gavere, Zwalm, Michelbeke en Brakel kwam de koers weer aan in Zottegem, waar een ronde van 18,2 kilometer wacht, die zeven keer moet worden afgewerkt.

Na 37 kilometer kwam de eerste kopgroep tot stand. De Nederlanders Loe van Belle (Jumbo-Visma Development), Thomas Mijnsbergen (Metec-SOLARWATT) , Nick van der Meer (VolkerWessels), de Belgen Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) en Michiel Stockman (SKS Sauerland NRW) en de Duitser Luca Dreßler (Lotto Kern-Haus) reden weg van het peloton en bouwde hun voorsprong op tot vijf minuten.

Kopgroep ingelopen

Terwijl de voorsprong van de kopgroep op 80 kilometer van de aankomst was geslonken tot twee minuten werd een eerste aanval vanuit het peloton ingezet. Ploeggenoten Bonifazio en Lawless reden met een vijftal anderen weg bij het peloton maar na een aantal kilometer wist het peloton toch weer aan te sluiten bij de achtervolgers. Op 57 kilometer van de aankomst werd de kopgroep opgeslokt door het razende peloton waarna Bingoal Pauwels Sauces-WB het initiatief nam.

Bram Welten reed goed mee voorin maar stond op 40 kilometer van de aankomst noodgedwongen stil met materiaalpech. De toekomstig renner van Groupama-FDJ reed zondag ploeggenoot Bouhanni nog naar het podium bij de GP Jef Scherens maar speelde vandaag dus geen rol van betekenis meer.

Het door natte omstandigheden uitgedunde peloton bleef lang bij elkaar maar op 32 kilometer van de aankomst wisten Joshua Huppertz (Lotto Kern-Haus), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) en Patrick Haller (Leopard Pro Cycling) toch een voorsprong van vijftien seconden te pakken. Baptiste Planckaert sprong weg uit het peloton en wist met een uiterste krachtsinspanning aan te sluiten bij de drie koplopers. Bij het begin van de laatste ronde werden de koplopers weer ingelopen en kwam het hele pak weer bij elkaar.

In de laatste kilometers was het weer Bingoal Pauwels Sauces WB dat het heft in handen nam. De Belgische formatie reed in dienst van sprinter Thimothy Dupont, maar de Belg kwam er in de sprint kwam niet aan te pas. Het was Van Poppel die met een machtige versnelling de koers op zijn naam wist te schrijven. Hij liet Bonifazio en Mozzato achter zich.