Dankbare Alberto Bettiol schonk hele ploeg sleutelhangers na zege zaterdag 4 april 2020 om 12:27

Alberto Bettiol vergat zijn ploeggenoten niet na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen, een jaar geleden. Zijn succes was vooral ook een succes van zijn team, benadrukte hij na afloop. Nu onthult hij dat hij nadien iedereen die betrokken was bij zijn zege, een bijzonder aandenken gaf.

“Ik weet dat ik de erelijst van de Ronde nog eer moet aandoen. Ik begrijp ook zeer goed waarvoor jullie koers – want hij is van jullie – staat. Ik weet dat ik de koers heb gewonnen waarvan elke Belgische renner als kind droomt”, vertelt Bettiol (26) in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Toch weigert hij alle roem naar zichzelf te trekken en benadrukt dat zijn succes ook het succes van zijn hele ploeg was. “Ik was alleen maar de slotact van de show.”

De EF Pro Cycling-renner noemt een voorbeeld uit de koers. “Toen de ontsnapping van Sep Vanmarcke en Stijn Vandenbergh teruggehaald werd, had Sep kunnen laten lopen. Gezien zijn knieproblemen had hij meer dan zijn job gedaan. Maar Sep zette zich op kop en begon vol te rijden achter Dylan van Baarle en Kasper Asgreen. Zonder die spirit had ik nooit gewonnen. Ik zal het desnoods honderd keer benadrukken: mijn zege was de zege van de ploeg.”

Sleutelhanger

Daarom gaf hij iedereen die betrokken was bij de overwinning, van de renners tot de ploegleiders, verzorgers, mecaniciens en alle mensen de service course, een cadeau. “Ik wilde ze letterlijk een stukje van mijn koers geven. Dus ik heb van mijn banden, de originele banden, sleutelhangers laten maken. Iedereen heeft een sleutelhanger gekregen met een stukje tube, mijn handtekening en een nummer van 1 tot 77. Die laatste was voor mijzelf.”

Zo wilde hij laten zien: “Op 7 april 2019 maakte ik deel uit van een machine waarvan elke schakel perfect werkte. Dat was de enige manier waarop ik de Ronde van Vlaanderen kon winnen.”