Daniele Bennati volgt Davide Cassani op als bondscoach Italië

Daniele Bennati is de nieuwe bondscoach van Italië. De oud-renner van onder meer Lampre, Liquigas en Tinkoff is de opvolger van Davide Cassani. Die laatste was sinds 2014 bondscoach, maar de Italiaanse wielerbond besloot dit jaar het roer om te gooien.

Bennati lag samen met Gianni Bugno, Filippo Pozzato, Davide Bramati en Maurizio Fondriest in de weegschaal. Cordiano Dagnoni, die in februari Renato di Rocco opvolgde als bondsvoorzitter van de FCI, besloot uiteindelijk Bennati naar voren te schuiven als opvolger van Cassani.

Cassani werd in 2014 verkozen tot bondscoach van Italië en onder zijn leiding werden er meerdere titels en medailles behaald in het baan- en wegwielrennen. Dit jaar kroonde Sonny Colbrelli zich nog tot Europees kampioen in eigen land en zo kon Cassani met opgeheven hoofd zijn functie neerleggen.

Voor Bennati is het zijn eerste grote functie binnen het wielrennen sinds zijn afscheid als renner in 2019. De inmiddels 41-jarige Italiaan was bijna twintig jaar prof en gold jarenlang als een van de betere sprinters in het peloton. De Toscaan won in zijn carrière meer dan vijftig wedstrijden, waaronder ritzeges in de Tour, Giro en Vuelta.

Bennati kan niet wachten om te beginnen aan zijn nieuwe job, maar voelt ook de nodige druk. “Het is een grote verantwoordelijkheid en het is een belangrijke functie binnen het Italiaanse wielrennen. Ik heb er echter een goed gevoel bij en ik ben echt opgewonden. Ik had altijd al de ambitie om bondscoach te worden, maar ik had niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Ik ben wel klaar voor de uitdaging.”

De oud-renner gaat als bondscoach voor het allerhoogste. “Door de jaren heen heeft Davide (Cassani, red.) uitstekend werk geleverd, met vier opeenvolgende Europese titels en verschillende medailles op wereldkampioenschappen. Het is echter al van 2008 geleden dat een Italiaan nog eens wereldkampioen werd op de weg”, doelt Bennati op de wereldtitel van zijn oud-ploeggenoot en generatiegenoot Alessandro Ballan. “Het doel is om de regenboogtrui terug te brengen naar Italië.”