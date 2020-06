Daniel Navarro: “In sommige wedstrijden zullen we ons gaan vervelen” maandag 15 juni 2020 om 18:08

Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation) vreest dat niet alle wedstrijden dit najaar even attractief worden. Dit omdat er zoveel wedstrijden in drie maanden tijd zijn gepland op de UCI-kalender. “Dan zullen wij ons in een aantal koersen echt wel gaan vervelen”, voorspelt de Spanjaard in gesprek met Ciclo 21.

“We hebben nu alle tijd om te trainen en in vorm te geraken”, aldus de Spaanse klimmer. “We bouwen de trainingen goed op, maar je kunt nog niet tot het uiterste gaan omdat de koersen nog gaan komen. Als je nu te hard traint, loop je het risico om uit vorm te zijn tijdens de Tour, de Giro of de Vuelta.”

Tour of Vuelta?

Het programma van Navarro is nog heel onzeker. “Ik weet alleen dat ik naar de Vuelta a Burgos ga. De rest weet ik nog niet”, geeft de 36-jarige coureur aan. Hij wil van de Vuelta a España een doel maken, maar hoopt ook op een deelname aan de Tour de France. “De ploeg heeft een voorselectie van veertien gemaakt voor de Tour, waar ik ook bij zit. Mij is verteld dat er nog veel mogelijkheden zijn. Ik moet wachten en nog maar zien of de wedstrijd doorgaat.”

Over zijn toekomst is Navarro duidelijk. “Ik voel mij prettig in deze ploeg. Het is een goed team en heb mij nog nooit zo gevoeld. Hoewel ik een aflopend contract heb, zou ik graag met Israel Start-Up Nation door willen gaan”, zegt Navarro. Of de ploeg ook met hem doorwil, is nog niet bekend. Het WorldTour-team verlengde het contract met André Greipel wel al.