Daniel Martínez vecht zich terug na lekke band: “Quintana bracht mijn podium in gevaar”

Daniel Felipe Martínez kan terugkijken op een sterke Parijs-Nice. Zaterdag kwam de Colombiaan als tweede boven op de Col de Turini en zondag stelde hij ondanks een lekke band zijn plaats op het eindpodium veilig. Achter Primož Roglič en Simon Yates werd hij derde.

Martínez opende in de slotetappe al ver voor de streep de debatten. Met nog 49 kilometer te gaan viel hij aan en alleen gele trui Primož Roglič, Nairo Quintana, Simon Yates en Wout van Aert waren in staat om hem te volgen. Op 32 kilometer van de finish kreeg Martínez een lekke band waardoor hij 45 seconden terugviel, en alle hoop op ritwinst vervloog. Uiteindelijk kon hij met hulp van Omar Fraile en Adam Yates zijn podiumplaats in het klassement toch nog veiligstellen.

Dat het een zware etappe was, concludeerde de renner van INEOS Grenadiers. “Het plan was om te proberen de etappe te winnen en het podium vast te houden, of verder op te schuiven. Tot de laatste klim ging het goed, we zaten in een groep van vijf man. Maar toen reed ik lek en dat veranderde alles. Ik verloor tijd en in mijn hoofd had ik maar een doel, namelijk Nairo Quintana terughalen, want hij bracht mijn podium in gevaar.”

Uiteindelijk kwam de Colombiaanse klimmer-tijdrijder terug bij zijn landgenoot. “Toen we hem te pakken hadden en wisten dat de etappe voorbij was, was ik blij dat ik het podium had gehaald. Ik ben ook blij dat mijn prestatie goed was.”