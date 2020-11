Daniel Martin zakt naar vierde plaats: “Elke seconde telt”

Daniel Martin verloor op de Angliru zijn derde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta a España aan Hugh Carthy, daar maalde hij na afloop niet om. De kopman van Israel Start-Up Nation werd zevende in de rit. “Het was belangrijk om niet te vroeg in het rood te gaan en mijn eigen tempo te rijden”, zegt Martin.

“Het was opnieuw een heel zware dag”, blikt de Ier terug. “Alle beklimmingen werden heel snel opgereden, en ik voelde mij goed. De Angliru was daarna eigenlijk meer een tijdrit dan een wedstrijd. Je trapt zo hard als je kan en dan zie je op de top wel het resultaat. Ik voelde mij goed, tot de steile stukken vlak onder de top.”

Martin zag meermaals zijn concurrenten wegrijden op de Angliru. “Toen Enric Mas aanviel wist ik dat de zwaarste stukken nog moesten komen. Het was belangrijk om niet te vroeg in het rood te gaan en mijn eigen tempo te rijden. Maar het was opnieuw een sterke prestatie en het is belangrijk om nog mee te doen in de top van het klassement”, aldus Martin, die in het wiel van Primož Roglič over de finish kwam.

“Je ziet dat het niveau van de beste renners heel dicht bij elkaar zit, dus elke seconde telt”, zegt hij. Martin staat nu vierde in het klassement op 35 seconden van rode trui Richard Carapaz. “We moeten blij zijn met vandaag. Als je van tevoren had gezegd dat we op de tweede rustdag op 35 seconden van de leider zouden staan, had ik meteen getekend. Ik hoop een rustige rustdag te hebben en mij goed te kunnen voorbereiden op de tijdrit van dinsdag.”