Daniel Martin na vierde plek in Vuelta: “Dit is een bevestiging”

Daniel Martin kende moeilijke momenten in het tenue van Israel Start-Up Nation, maar de Ierse klimmer klom weer als vanouds in de voorbije Vuelta a España en werd vierde in het eindklassement. “Het is voor mijzelf een bevestiging dat ik het kan als klassementsrenner”, zo laat Martin weten in gesprek met Cyclingnews.

Martin was een van de hoofdrolspelers van de voorbije Ronde van Spanje. De inmiddels 34-jarige renner won al vroeg in de ronde een etappe, deed lange tijd mee om een podiumplaats en finishte uiteindelijk als vierde in Madrid. “Ik kan dus meestrijden in een grote ronde. Dat was voor de Vuelta toch nog wel een vraagteken.”

“In de Tour de France van 2017 was ik al heel dicht bij een podiumplek, als je de verloren tijd door de valpartij met Richie Porte niet meerekent. Als ik toen derde of vierde was geworden in de Tour, dan had mijn wielerloopbaan er wellicht anders uitgezien”, aldus Martin, die in de meest recente editie van de Tour nog vergeefs op jacht ging naar ritzeges.

Gevrijwaard van pech

“Het heeft me vooral doen beseffen dat ik zo ontzettend graag voor een klassement koers. In de voorbije Vuelta kende ik ook voor het eerst in mijn carrière geen pech tijdens een grote ronde. Ik wil me niet verschuilen achter excuses, maar ik eindigde dit jaar gewoon op mijn plek. Dat geeft wel de nodige voldoening.”

Martin zal volgend jaar heel wat nieuwe collega’s treffen met onder meer Chris Froome, Michael Woods en Daryl Impey, niet toevallig ook generatiegenoten van de Ier. “Ik heb met de meeste nieuwe renners reeds een vriendschapsband opgebouwd. Ik ken Daryl bijvoorbeeld al sinds 2005 en Michael woont net als ik in Andorra.”

Goede sfeer

“Ik heb verder jarenlang tegen Chris gekoerst. Er rijden niet veel ego’s binnen onze ploeg en de sfeer was dit jaar al erg goed. Het is ontzettend belangrijk om een goede sfeer te hebben binnen een organisatie. We hebben ontzettend veel ervaring en respect voor elkaar”, is Martin optimistisch richting 2021.