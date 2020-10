Daniel Martin: “Movistar had na de afdaling door dat Roglic gelost was”

Daniel Martin zag gisteren van dichtbij hoe Primož Roglič zijn regenjack aanpakte op de top van de voorlaatste klim in de regenachtige Vuelta-rit. Uiteindelijk bleek de Sloveen door problemen met dat jasje kostbare tijd te verliezen. “De volgwagens kregen niet veel informatie, maar Movistar had wel door dat Roglič gelost was en zij bepaalden na die afdaling het tempo”, zegt Martin.

Martin staat na de eerste week op de derde plaats in het klassement. De kopman van Israel Start-Up Nation vertelde op de rustdag in een Zoom-persconferentie met internationale journalisten over het incident met Roglič.

“Ik zat in zijn wiel toen hij zijn regenjack aanpakte, maar zag niet wat er precies gebeurde”, legt Martin uit. “Eigenlijk verwachtte ik toen dat Movistar meteen zou aanvallen, maar INEOS Grenadiers nam de kop in de afdaling. Ik focuste mij op mijn eigen koers, omdat ik wist dat er verschillen zouden ontstaan in de snelle afdaling. Zeker als het nat is. En als een ploeg dan ook nog duidelijk de kop neemt, is het heel tricky.”

‘Ik wist niet dat Primož niet in onze groep zat’

Martin had als doel om goed van voren over de eerste twee beklimmingen te komen, om zo problemen te ontwijken in de afdalingen. “Ik wist niet eens dat Primož niet in onze groep zat na de afdaling. De volgwagens kregen niet veel informatie, maar Movistar had daarna wel door dat Roglič gelost was en zij bepaalden na die afdaling het tempo”, zegt de Ier.

“Ik besloot om de hele dag dezelfde (regen)kleding te dragen, want als je één of twee seconden twijfelt op de top van een klim, dan kan je tien of twintig plekken verliezen. Dat kan het verschil zijn of je wel of niet in de voorste groep zit. Zeker als je weet dat teams uitkijken naar een moment om aan te vallen”, aldus de ervaren Martin.

Over Carapaz en Roglič

Daniel Martin ziet veel gelijkenissen tussen hem en Richard Carapaz, de nieuwe leider in het klassement. “Hij reed de Tour voor ritzeges, net als ik. Wij gingen dus niet zo diep zoals Roglič, maar Primož is een sterke tijdrijder. We hebben allemaal minstens één of twee minuten nodig voor de tijdrit. Daarom wordt het een interessante strijd om tijd op hem te pakken”, zegt hij.

“De tijdrit zal heel belangrijk worden. Het is een interessant parcours, met een vlak begin en een heel lastige finish. En we hebben straks bijna 50 wedstrijddagen gehad in drie maanden, dus frisheid wordt in de laatste week ook belangrijk. Maar ook volgend weekend is heel belangrijk, met Farrapona en de Angliru. Dat is waar de Vuelta verloren kan worden. Met oog op de tijdrit zullen de klimmers daar meer tijd willen pakken op Roglič. Hopelijk wordt dat een mooi gevecht.”