Daniel Felipe Martínez kon ‘plots’ winnen in de Tour: “Ongelooflijk!”

Daniel Felipe Martínez heeft de zinderende dertiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De 24-jarige Colombiaan van EF Pro Cycling rekende in een zenuwslopende finale af met Lennard Kämna en Maximillian Schachmann van BORA-hansgrohe. “Hier ben ik natuurlijk super blij mee!”, zegt hij na afloop.

De winnaar van het Critérium du Dauphiné ging als een van de schaduwfavorieten van start in de Tour, maar na een valpartij in de tweede etappe verloor hij al veel tijd. Hij likte daarna zijn wonden en zette het klassement uit zijn hoofd. “Ik voelde me zo goed en was dan op dreef in de Dauphiné”, legt Martínez uit. “Na die val was het dikke miserie. Desondanks heb ik het goede gevoel teruggevonden en dacht: ‘Ik kan nog altijd een etappe winnen’.”

“Met dit als gevolg!”, gaat de poulain van Jonathan Vaughters verder, die deel uitmaakte van een vluchtersgroep van zeventien renners. “Een rit winnen in de Tour de France is echt iets ongelooflijks! Toen Maximillian Schachmann zijn voorsprong vasthield, wilde ik me inspannen voor de tweede plaats. Maar toen kwamen we toch langzamerhand dichterbij.”

Lange tijd hield de Duitser – die wel werd uitgeroepen tot Meest Strijdlustige Renner van de Dag – een voorsprong van zo’n twintig seconden vast. Uiteindelijk kwam Martínez met Schachmanns ploegmaat Lennard Kämna op anderhalve kilometer voor de meet langzij. “Toen Kämna daarna aanging, dacht ik dat het gedaan was. Maar ik kon terugkeren en plots kon ik beginnen denken aan winnen. En dat lukte dan ook nog!”, jubelt Martínez.