Daniel Bigham gaat vrijdag uurrecords Campenaerts en Wiggins aanvallen

Daniel Bigham gaat aanstaande vrijdag, op 1 oktober, het werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen. De 29-jarige Brit doet dat op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen, waar donderdag ook zijn partner Joscelin Lowden een poging doet.

Het huidige werelduurrecord van Victor Campenaerts staat op 55,089 kilometer. Dat reed de Belgische tijdritspecialist in 2019 in Aguascalientes, Mexico. Campenaerts nam het record over van Bradley Wiggins, die vier jaar eerder een afstand van 54,526 kilometer had neergezet.

Maar om het werelduurrecord te mogen aanvallen, moet je als renner onderdeel uitmaken van de Registered Testing Pool (RTP) van de UCI. Dit is het anti-dopingsysteem van de UCI waarin renners hun whereabouts moeten delen en ook een biologisch paspoort in opbouwen. Dit is verplicht voor renners van WorldTour- en ProTeam-ploegen. Bigham is actief voor Ribble Weldtite, een continentaal team.

Aanval op record Wiggins

“In dat geval zou ik de kosten voor de Registered Testing Pool zelf moeten betalen. Maar deelname aan de RTP is alleen verplicht voor het werelduurrecord”, zegt Bigham op social media. Hij gaat dan ook officieel het Britse uurrecord van Wiggins aanvallen. Zo wordt zijn poging ook genoemd in de aankondiging. De UCI zal de poging van Bigham niet erkennen, mocht hij het wereldrecord van Campenaerts breken.

De uurrecordpoging van Bigham is vrijdag vanaf 16.00 uur live te zien via YouTube. Donderdag is de werelduurpoging van Joss Lowden vanaf 16.45 uur live te zien via de Eurosport Player. Zij reed begin 2021 ‘per ongeluk’ een record, maar dat toen was geen officieel aangekondigde poging.

Op het afgelopen WK tijdrijden eindigde Bigham als zestiende bij de elite mannen, op 2.11 minuut van wereldkampioen Filippo Ganna. Met de Britse Mixed Relay-ploeg eindigde hij als vijfde.

I’ve talked about the hour record for long enough. Now it’s time to have a proper go 👊🏼 🎯 British Hour Record 54.526km

⏱ 16:00CEST (15:00BST) Friday 01/10/21

🇨🇭 Tissot Velodrome, Grenchen, Switzerland

📺 @Thecyclingdane YouTube Live#AllForOne pic.twitter.com/Rizc0fibkm — Dan Bigham (@DanBiggles22) September 28, 2021