Daniel Auer sprint naar etappewinst in Belgrade Banjaluka

Daniel Auer heeft de derde etappe van de vierdaagse Belgrade Banjaluka gewonnen. In Vlasenica bleef de Oostenrijker, in 2019 de nummer drie in de wegkoers van de Europese Spelen, Cyrus Monk en Mihkel Räim voor in de eindsprint.

De derde etappe begon in Bijeljina, waar Patrick Stosz gisteren de tweede rit in een massasprint won. Van daaruit ging het parcours in zuidelijke richting dicht langs de grens met Servië, naar het wintersportoord Vlasenica. Daar lag de aankomststreep na een klimmetje.

Uiteindelijk sprintte een grote groep om de etappezege, wat Daniel Auer de winst opleverde. Aan de streep bleef hij Cyrus Monk en Mihkel Räim net voor. Morgen staat de slotrit op het agenda en rijdt het peloton van Prijedor over 163,5 kilometer naar Banjaluka.