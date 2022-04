Ritwinst Andreas Goeman in Belgrade Banjaluka, eindzege voor Jakub Kaczmarek

Tarteletto-Isorex zal na met gemengde gevoelens staan na de slotrit van Belgrade Banjaluka. De slotrit van de Servisch-Bosnische rittenkoers is namelijk gewonnen door Andreas Goeman, maar Lennert Teugels raakte zijn leiderstrui in extremis kwijt aan de Pool Jakub Kaczmarek.

Goeman wist de slotrit van bijna 155 kilometer van Derventa naar Banjaluka winnend af te sluiten, voor Patryk Stosz (Voster ATS) en Bartosz Rudyk (Santic-Wibatech). Zij maakten deel uit van een groep van ruim twintig renners die ging strijden om de ritzege.

Tarteletto-Isorex-renner Lennert Teugels begon in de leiderstrui, maar verloor anderhalve minuut in de slotrit. Zijn eerste achtervolger Jakub Kaczmarek zat wel mee in de voorste groep en nam zo de leiderstrui over. Ook de eindzege gaat daardoor naar Kaczmarek. Een pleister op de wonde: met Gianni Marchand en Teugels had Tarteletto-Isorex nog wel twee mannen op het eindpodium.