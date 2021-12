Damien Gaudin (35) stopt met wielrennen

Damien Gaudin heeft zijn afscheid als professioneel wielrenner aangekondigd. De 35-jarige Fransman zet een punt achter een carrière die veertien seizoenen heeft geduurd. De laatste vier jaar kwam hij uit voor TotalEnergies.

In 2008 debuteerde Gaudin in de ProTour bij het toenmalige Bouygues Telecom, de ploeg die later overging in Team Europcar. Na zes seizoenen bij die formatie, stapte hij over naar AG2R La Mondiale. Daar vertoefde de hardrijder drie jaar. Na een jaartje op continentaal niveau bij Armée de Terre pikte Jean-René Bernaudeau hem weer op bij Direct Energie, dat nu TotalEnergies heet.

Op het palmares van de coureur uit de regio Pays de la Loire staan onder meer een etappe in Parijs-Nice (2013), Cholet-Pays de Loire (2013), Tro-Bro Léon (2017) en twee ritzeges in de Ronde van Luxemburg (2017 en 2018). Een keer reed hij top-5 in Parijs-Roubaix. Dat lukte hem in het beste jaar uit zijn carrière: 2013. Afgelopen seizoen wist hij nog tweede te worden in Nokere Koerse.

