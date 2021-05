Damiano Caruso tweede in Giro: “Genoten van de tijdrit”

Damiano Caruso heeft vriend en vijand verrast met zijn tweede plaats in de Giro d’Italia 2021. En ook zichzelf heeft de Italiaan van Bahrain Victorious verrast. “Wie had dit drie weken geleden gedacht?”, vraagt Caruso zich af in gesprek met Tuttobiciweb.

“Het is ongelooflijk wat ik op dit moment voel. Ik ben tweede in de Giro d’Italia…”, vertelt hij na de individuele tijdrit naar Milaan, waarin hij nog een halve minuut terugpakte op roze trui Egan Bernal. “Ik heb mijn best gedaan vandaag in de tijdrit, maar nooit risico’s genomen. Ik heb ervan genoten.”

“Het was fijn om mijn eerste knuffel na de finish aan de familie te geven. Dit is ook aan hen te denken”, aldus Caruso, die hoopt op een oproep voor de Olympische Spelen. “Dat is een geweldig doel. Ik zal een oproep van bondscoach Davide Cassani met trots accepteren, maar eerst wil ik genieten van wat ik heb gepresteerd. Over een paar dagen zal ik mijn ideeën op een rij zetten en naar nieuwe doelen toewerken.”

De 33-jarige Caruso begon niet als kopman aan de Giro. Hij was een van de helpers van Mikel Landa, maar de Spanjaard viel al in de eerste week uit door een valpartij. Daarna greep Caruso zijn kans; in de zesde etappe nestelde hij zich in de top-10 en sinds de gravelrit naar Montalcino viel hij niet meer uit de top-3. Uiteindelijk strandt hij na drie weken op 1.29 minuut van winnaar Egan Bernal.