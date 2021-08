Damiano Caruso rondt solo van 71 kilometer af: “Een geweldig gevoel”

Damiano Caruso wist de bergetappe naar de Alto de Velefique te winnen na een indrukwekkende solo. De Italiaanse klimmer van Bahrain Victorious sprong op 71 kilometer van de finish weg uit de kopgroep en rondde het solo af. “Dat was van erg ver”, lacht Caruso na afloop.

“Ik ging vroeg in de aanval omdat ik hoorde dat INEOS Grenadiers een tempo ging rijden achter ons. Voordat ze me pakten, wilde ik aanvallen”, legt de 33-jarige Italiaan uit. “Ik heb die aanval geplaatst en daarna werd het verschil alsmaar groter. Ik vind het ongelooflijk wat ik heb gedaan. Het gevoel was geweldig. Dat ik dit kon doen na de Giro, is fantastisch.”

In die Giro d’Italia eerder dit jaar behaalde Caruso namelijk een tweede plaats in het eindklassement, en hij won er een bergrit. Nu mag hij ook een Vuelta-rit op zijn palmares bijschrijven, al was de Alto de Velefique behoorlijk slopend. “De slotklim was zo lang”, zegt hij zuchtend en steunend. “Ik probeerde de hele tijd mijn focus te houden op mijn eigen tempo. Alleen in de laatste kilometers realiseerde ik mij dat ik kon winnen.”

Waar Caruso won, zakte Mikel Landa definitief door het ijs. De Spaanse kopman van Bahrain Victorious verloor vier minuten op Primož Roglič. “Ik vind het jammer voor Mikel, maar vandaag was het heel zwaar. Dat was zo voor iedereen. Ik hoorde op de radio iets over hem, maar ik focuste mij vooral op mijn eigen rit en tempo.”