Vuelta 2021: Caruso grijpt ritwinst op Alto de Velefique, Roglic steviger in rode trui

De bergetappe naar de Alto de Velefique in de Vuelta a España is gewonnen door Damiano Caruso. Na 188 kilometer was de Italiaan van Bahrain Victorious, die onderdeel uitmaakte van de vlucht van de dag, als eerste bovenop de lastige col van dertien kilometer. Primož Roglič verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement, nadat hij op de slotklim wist weg te rijden met Enric Mas.

Het duurde lang vooraleer er een kopgroep de ruimte kreeg. Lotto Soudal was actief, met eerst Florian Vermeersch in een vluchtpoging en later Silvain Moniquet. Al die pogingen strandden echter, mede omdat de renners op bepaalde stukken de wind tegen hadden. Pas na negentig kilometer was het dan eindelijk zover en reden elf renners weg.

Grote kopgroep

Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Romain Bardet, Martijn Tusveld (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Olivier Le Gac, Rudy Molard (Groupama-FDJ), Rafal Majka (UAE Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Robert Stannard (BikeExchange) vonden elkaar net na de beklimming van de Alto de Cuatro Vientos. Daar gingen de meeste bergpunten nog naar Wout Poels, maar de Nederlander miste de slag vervolgens. De kopgroep kreeg snel drie minuten voorsprong van Jumbo-Visma.

Op de slopende Alto Collado Venta Luisa (29 km aan 4,4%) van eerste categorie was het INEOS Grenadiers dat het tempo flink de hoogte in gooide. Daarmee werd het peloton flink uitgedund. Ondertussen was vooraan Caruso weggereden uit de kopgroep. Hij reed anderhalve minuut weg van Amezqueta, Bardet, Tusveld en Majka, terwijl de favorietengroep volgde op twee minuten. Dat waren de verschillen op de top van de Collado Venta Luisa, 55 kilometer voor de finish. In de afdaling wist Caruso zijn voorsprong verder uit te breiden.

Damiano Caruso op oorlogspad

Op de korte Alto de Castro de Filabres (7 km aan 3,9%) had Caruso twee minuten voorsprong op de groep-Bardet, waar Tusveld moest lossen. In het peloton stopte INEOS Grenadiers met achtervolgen, waardoor Jumbo-Visma het commando overnam. De Nederlandse ploeg drukte het tempo en gaf Geoffrey Bouchard de ruimte toen hij aanviel. De Fransman wist na een knappe klim de aansluiting te maken bij Bardet en co. Die groep keek aan de voet van de slotklim aan tegen een achterstand van meer dan drie minuten op Caruso.

Het peloton der favorieten begon aan de Alto de Velefique (13,2 km aan 6,4%) op vijf minuten van de koploper. Jumbo-Visma zag namelijk geen reden om hard achter de Italiaan en de achtervolgers aan te rijden. INEOS Grenadiers wilde dat wel en die tempoversnelling van eerst Dylan van Baarle en daarna Pavel Sivakov ging ten koste van Mikel Landa, de kopman van Bahrain Victorious.

Adam Yates opent de debatten

De eerste serieuze aanval in de favorietengroep kwam tien kilometer voor de finish van Adam Yates. Miguel Ángel López en Sepp Kuss sprongen direct op zijn wiel. Onder de boog van de negen kilometer plaatste Primož Roglič zelf een tegenaanval. Hij kletste binnen no time naar het groepje van Yates en López, met Enric Mas in zijn zog. Egan Bernal had moeite om de versnelling te volgen, maar sloot op zijn eigen tempo weer aan.

Yates, Bernal, Roglič, Mas en López bleken over de beste benen te beschikken in de favorietengroep, maar zij lieten een achtervolgende groep terugkeren. Richard Carapaz was de volgende uit het INEOS-kamp die demarreerde, maar ook die poging werd gecounterd. Dat gebeurde allemaal op drie minuten van de enige vluchter Caruso. Yates plaatste vervolgens nog een versnelling, waarna het López was die Mas en Roglič lanceerde. Zij haalden Yates bij en lieten hem direct achter.

Roglič en Mas onderscheiden zich

De kopman van Jumbo-Visma liet in eerste instantie het werk aan Mas, maar draaide vervolgens ook zelf mee. Hij hoopte daarmee zijn andere concurrenten op grotere achterstand te rijden. Een groep met Yates, López, Jack Haig en een jojoënde Bernal volgde op ongeveer twintig seconden. Uit die groep wist de Australiër Haig, de bestgeplaatste klimmer van Bahrain Victorious in het klassement, weg te rijden.

Roglič sprintte in de laatste honderd meter nog weg van Mas om zo de tweede plaats en de zes bonificatieseconden op te rapen. Mas moest het doen met de derde plek en vier boni’s. De groep met Haig, López en Yates volgde op ongeveer veertig seconden van Roglič. Ruim daarachter kwamen Gino Mäder, Giulio Ciccone en Egan Bernal over de streep.

De ritwinnaar zouden we bijna nog vergeten. Damiano Caruso, die eerder dit jaar ook al een rit won en tweede werd in de Giro d’Italia, schudde een solo van ruim zeventig kilometer uit zijn benen en hield op de finish ruim een minuut over ten opzichte van rodetruidrager Roglič.

Wat een inspanning! Damiano Caruso rondt een lange ontsnapping schitterend af en pakt zijn tweede ritzege in een grote ronde. Primoz Roglic loopt verder uit in het klassement. #LaVuelta21

Steviger in de rode trui

Blije gezichten in het kamp van Jumbo-Visma, want Roglič breidde zijn voorsprong in het klassement uit naar 28 seconden. Dat is het verschil met de nieuwe nummer twee, Enric Mas. Miguel Ángel López volgt nu op 1.21 minuut. Haig is vierde op 1.42 minuut, terwijl Egan Bernal vijfde staat met een achterstand van 1.52 minuut.

Maandag is de eerste rustdag in de Vuelta a España 2021.