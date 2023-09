donderdag 14 september 2023 om 18:40

Damiano Caruso over Remco Evenepoel: “Hem volgen, is als het volgen van een scooter”

Damiano Caruso gaf bijna vijf minuten toe op winnaar Remco Evenepoel, maar eindigde wel gewoon als tweede in de achttiende etappe van de Vuelta a España. Na afloop sprak de Italiaan zijn bewondering uit over zijn Belgische medevluchter. “Hem volgen, is als het volgen van een scooter”, klonk het voor de camera van Eurosport.

“Het was een zware dag”, begon Caruso zijn verhaal. “Iedereen wist dat Remco de sterkste was in de kopgroep. Hij heeft dat ook laten zien. Hij verdient natuurlijk de zege. Wat mij zelf betreft, betekent deze tweede plaats – achter een kampioen zoals hij – veel. Ik ben tevreden. Ik had niet meer kunnen doen.”

Hoe was het om Evenepoel te moeten volgen vandaag? “Hem volgen, is als het volgen van een scooter. Zijn tempo lag te hoog voor mij, maar ook veel heel veel andere renners. Het is oké.”