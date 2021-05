Damiano Caruso op podiumkoers: “Het uitvallen van Landa geeft mij meer vrijheid”

Damiano Caruso geniet volop van zijn nieuwe rol bij Bahrain Victorious. De 33-jarige Italiaan staat op dit moment tweede in het algemeen klassement, op 2.24 minuut van Egan Bernal. “Ik voel me goed en heb veel zelfvertrouwen”, aldus een uitgelaten Caruso.

Op de rustdag vertelt Caruso middels een digitaal persmoment over zijn ambities deze Giro. Onvermijdelijk is de vraag: kan hij in de laatste week de roze trui nog bemachtigen? “Ik weet niet of het mogelijk is om Egan Bernal te verslaan. Hij is op dit moment de sterkste in koers, dus normaal gesproken zou dat heel moeilijk zijn. Ik denk niet dat iemand hem op dit moment kan verslaan.”

Maandag wist Caruso op de besneeuwde flanken van de Passo Giau als een van de weinigen de schade te beperken op Bernal. “We hebben veel regen gehad deze Giro. Ik denk dat het een goede keuze was om het parcours aan te passen, want het publiek heeft alsnog een mooie koers kunnen zien en wij hebben veilig gekoerst. Er waren simpelweg geen verliezers door dit besluit.”

Voorbereiding

Voor veel wielerfans is Caruso nu al een van de verrassingen van deze Giro d’Italia. De geboren Siciliaan rijdt namelijk al dagen met de besten mee omhoog en staat daarmee sinds de elfde etappe in de top-3 van het algemeen klassement. Voor hemzelf is het echter een stuk minder verrassend dat hij zo verdienstelijk koerst.

“Ik reed vorig jaar al top-10 in de Tour”, vertelt Caruso met lichte trots. “Daar heb ik ook laten zien dat ik bij de besten ter wereld hoor. Daarnaast reed ik ook in de Vuelta en Giro bij de beste tien, dus een echte verrassing is het niet.”

“Ik heb daarom ook niets veranderd aan mijn voorbereiding op deze Giro. Ik ben gewoon aan de slag gegaan met wat ik afgelopen jaar geleerd heb. Ik probeer het ieder jaar beter te doen. Met de staf, met de mensen om me heen… Ik probeer altijd het volgende niveau te bereiken.”

Podiumkansen

Door het uitvallen van ploegmakker Mikel Landa in de eerste week kreeg Caruso opeens het kopmanschap in de schoot geworpen. “Zonder Landa kan ik voor mezelf rijden. Dat voelt goed, geeft me vrijheid en daardoor denk ik dat ik op het podium kan komen.”

“Ik wist namelijk al dat ik een goede domestique was, misschien zelfs wel een van de besten, maar het is wel leuk om te zien dat ik ook een hoofdrol voor de ploeg kan vervullen”, aldus de nummer twee van het algemeen klassement. “Als Landa er nog zou zijn, zou het een hele andere koers zijn.” Caruso richt zich na de Giro d’Italia op de Olympische Spelen en de Vuelta a España.