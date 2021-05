Damiano Caruso: “Misschien was het een fout om Yates proberen te volgen”

Met nog twee dagen te gaan is Damiano Caruso nog niet helemaal zeker van een podiumplaats, maar het heeft er toch alle schijn van dat de Italiaan van Bahrain Victorious op het eindpodium van de Giro d’Italia zal staan. Of hij zijn tweede plaats vast weet te houden is de vraag, aangezien Simon Yates hem nu echt in de nek hijgt. Het verschil tussen de twee is slechts twintig seconden.

“Misschien was het een fout om Simon Yates proberen te volgen”, blikt Caruso na de aankomst bij Cyclingnews terug op de rit naar Alpe di Mera, waarin hij uiteindelijk 32 seconden moest prijsgeven op de Britse ritwinnaar. “Maar ik vond dat ik het moest proberen, voor mezelf en voor iedereen die me dat had gevraagd.”

Uiteindelijk moest Caruso zijn meerdere erkennen in de Brit, terwijl de Italiaan in de buurt wist te blijven van rozetruidrager Egan Bernal. “Ere wie ere toekomt. Hij was sterker dan de rest op de klim en hij heeft het verschil gemaakt, ik kan hem enkel feliciteren.” Met nog twee ritten te gaan staat Caruso 2m29s achter op Bernal. Yates volgt op 2m49s.

De 33-jarige Giro-verrassing van Bahrain Victorious ziet zijn tweede plaats dus ernstig bedreigd, maar een podiumplaats is zeker mogelijk voor de Italiaan. De marge met Aleksandr Vlasov, de huidige nummer vier, is 3m42s. Hij is desalniettemin terughoudend over zijn podiumkansen: “Pas op zondagavond kunnen we conclusies trekken.”