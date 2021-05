Damiano Caruso: “Ik denk dat ik de gelukkigste man op aarde ben”

Damiano Caruso beloonde zichzelf zaterdag na een ijzersterke rit met de zege op Alpe Motta. De Italiaan verstevigde daardoor ook nog eens zijn tweede plaats in het algemeen klassement. “Ik denk dat ik de gelukkigste man op aarde ben”, jubelt de 33-jarige renner na afloop.

“Ik moest aan duizend dingen denken in de laatste meters voor de finish. Aan al mijn opofferingen en aan al het werk van mijn ploegmaten… We hebben op een voorbeeldige manier gekoerst vandaag, vooral Pello Bilbao heeft ongelooflijk werk geleverd. Zijn rol was cruciaal vandaag.”

De ritzege van Caruso is pas zijn derde op profniveau en zijn eerste op WorldTour-niveau. Dat gaat dan ook gevierd worden: “Ik heb een droom waargemaakt.”