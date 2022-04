Damiano Caruso: “Het resultaat behaald waar ik op mikte”

Damiano Caruso was vanzelfsprekend erg blij na de laatste etappe van de Giro di Sicilia. Op de vulkaan Etna schreef de geboren Siciliaan niet alleen de laatste dagzege op zijn naam maar won hij tevens het eindklassement van de vierdaagse ronde.

“Het is geweldig om de winnaar te zijn van deze mooie koers, in mijn regio en met de trui van het nationale team”, vertelde Caruso, renner van Bahrain-Victorious maar voor deze gelegenheid in de trui van de Italiaanse nationale ploeg, na afloop van de slotrit. Voor de ploeg van bondscoach Daniele Bennati was het een zeer succesvolle week: niet alleen won Caruso de tweede en vierde etappe en het eindklassement, met Matteo Malucelli werd ook de openingsetappe gewonnen.

Caruso was dankbaar dat hij toch aan de start van de vierdaagse ronde kon verschijnen, ondanks dat zijn eigen ploeg niet aan het vertrek stond. “Ik wil mijn ploeg bedanken voor de toestemming om hier te zijn en de Italiaanse wielerbond voor de steun”, zei de 34-jarige renner, tweede in de Giro d’Italia van afgelopen seizoen, verder. “Ik heb deze koers met de maximale inzet voorbereid en ik heb het resultaat behaald waar ik op mikte.”

Het was voor het eerst dat Caruso het algemeen klassement van een meerdaagse profwedstrijd achter zijn naam zette.