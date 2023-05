Damiano Caruso eindigt weer in top-vijf Giro: “Wilde het opnieuw bewijzen”

Zonder ongelukken zal Damiano Caruso de Giro d’Italia 2023 afsluiten als nummer vier van het algemeen klassement. De Italiaan liet daarmee zien dat zijn tweede plaats van twee jaar geleden geen toevalstreffer was. “Ik heb er altijd in geloofd en wilde het opnieuw bewijzen”, zei hij na de klimtijdrit van zaterdag tegen SpazioCiclismo.

Zowel op de Tre Cime di Lavaredo als de Monte Lussari was Caruso na João Almeida, Geraint Thomas en Primoz Roglic de beste van de klassementsrenners. “Ik wist dat deze laatste dagen veel zouden doorslaggevend zouden zijn en dat bleek ook het geval”, aldus de 35-jarige Italiaan. “Gisteren (vrijdag, red.) had ik geweldige benen in de slotfase, dus ik was er vrij zeker van dat ik vandaag (zaterdag, red.) ook een geweldige prestatie zou neerzetten.”

“Ik had zelfs even de beste tijd aan de finish. De drie sterkste renners moesten toen nog komen, maar er was geen groot gat tussen mij en Almeida, die ik als referentiepunt nam.” Almeida werd derde in de klimtijdrit naar Monte Lussari, dertien seconden voor Caruso. Die laatste verloor ten opzichte van winnaar Primož Roglič 55 tellen.

Wat vond Caruso van de Monte Lussari? “Het is een eindeloze klim. Op sommige stukken lijkt het alsof je fiets niet vooruit wil: het beton weerhoudt je ervan om soepel vooruit te komen. Je moet je veel concentreren op het trappen en op je ademhaling. Het is ongelofelijk hoeveel tijd er verstrijkt tussen de kilometers. De borden die het resterende aantal kilometers aangaven, leken maar niet te komen. Maar als je goede benen hebt, is het draaglijk.”

Verdrietig

De renner van Bahrain Victorious feliciteerde Roglic alvast met de eindzege. “Hij heeft echt een geweldig nummer neergezet. Al was ik ook een beetje verdrietig om de teleurstelling op het gezicht van Geraint Thomas te zien, want ik denk dat het moeilijk voor hem was. Hij zal deze nederlaag moeten verwerken. Maar het is ook het mooie van wielrennen dat verrassingen altijd op de loer liggen.”

Tot slot, wilde Caruso ook de fans bedanken die hem gedurende de Giro aanmoedigden. “Hier voelde ik dankbaarheid voor. Als ik het op de moeilijke dagen volhield in deze Giro, dan was dat precies om mezelf en de fans niet teleur te stellen. Ik bedank ze dus allemaal.”

