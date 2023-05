Thymen Arensman zesde in eindklassement Giro: “Blijf met een ‘wat als’-gevoel zitten”

Thymen Arensman sluit vanmiddag de Giro d’Italia af als zesde, en eerste Nederlander. Maar daarvoor was de INEOS-Grenadiers-renner natuurlijk niet naar Italië afgezakt: hij moest namelijk kopman Geraint Thomas aan eindwinst helpen. “Dit is niet hoe we de Giro wilden afsluiten”, reageert hij op Instagram op het verlies van zijn Britse kopman. “Anderzijds is dit wat wielrennen zo mooi maar wreed maakt.”

Over zijn eigen prestaties blijft Arensman met gemengde gevoelens zitten. “Ik heb een klein ‘wat als’-gevoel, nadat mijn ketting eraf ging in de muurtjesrit en ik in de eerste etappes een paar keer achter een val zat en zo tijd verloor.”

Arensman toonde zich wel sterk als meesterknecht. “Je kan er nu niets meer aan veranderen, maar er wel uit leren. Een vierde plaats was allicht nog mogelijk geweest, maar ik zou mijn eigen resultaat meteen inruilen voor een eindzege van G (Geraint Thomas, red). Tijdens de tijdrit zat ik heel de tijd met hem in mijn hoofd. We zijn teleurgesteld, maar het leven gaat voort.”

“Ik kan daarnaast alleen maar blij zijn met mijn progressie: ik ben weer een jaar ouder, sterker en heb meer ervaring. En ook de hele voorbereiding op de Giro en vervolgens deze drie weken met mijn nieuwe ploeg ga ik niet snel vergeten. We hebben nooit opgegeven en zijn altijd in de eindzege blijven geloven.”