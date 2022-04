Damesploeg Trek-Segafredo zonder Elisa Longo Borghini in Amstel Gold Race

Zoek zondag in de vrouwenversie van de Amstel Gold Race niet naar Elisa Longo Borghini. De Italiaans kampioene van Trek-Segafredo heeft last van een verkoudheid en moet passen voor de Limburgse klassieker.

Longo Borghini was vorig jaar nog een van de smaakmakers in de Amstel Gold Race. De Italiaanse wist op de laatste beklimming van de Cauberg weg te rijden met de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De twee rensters kwamen gezamenlijk over de top en leken ook definitief vertrokken, maar toch werden ze in de laatste honderden meters nog bijgehaald door een achtervolgend groepje met daarin onder meer Marianne Vos. De Nederlandse wist uiteindelijk naar de zege te sprinten.

De 30-jarige Longo Borghini is er dit jaar dus niet bij in Limburg, maar dat wil niet zeggen dat haar ploeg Trek-Segafredo ook meteen kansloos is voor de overwinning. De Amerikaanse formatie mikt in de Amstel Gold Race op meerdere pionnen, met wereldkampioene Elisa Balsamo, de Nederlandse dames Lucinda Brand, Shirin van Anrooij en Ellen van Dijk en de Amerikaanse vrouwen Leah Thomas en Tayler Wiles.