Daan Hoole in dienst van Pedersen en Stuyven in Ronde van Vlaanderen

Trek-Segafredo heeft, zoals verwacht, Mads Pedersen en Jasper Stuyven aangewezen als kopmannen voor de Ronde van Vlaanderen. Daan Hoole is de enige Nederlander in het zevental van Trek-Segafredo. Otto Vergaerde stond op de voorlopige startlijst, maar heeft de definitieve selectie niet gehaald.

Vergaerde haalde in de Classic Brugge-De Panne, de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem de finish niet. Hij had de Ronde van Vlaanderen wel op zijn programma staan, maar in de aankondiging van het Amerikaanse team ontbreekt de 28-jarige Vlaming. Hoole, die de afgelopen week Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen al reed, is er wel bij.

Mads Pedersen is goed in vorm de laatste weken, getuige zijn vijfde plaatsen in Wevelgem en Waregem. Voor de Deense kopman wordt het zijn zesde Ronde van Vlaanderen. Zijn beste uitslag reed hij bij zijn debuut in 2018, toen hij tweede werd. Voor Jasper Stuyven is het zijn tiende Ronde-deelname; in 2021 eindigde hij als vierde.

De selectie van Trek-Segafredo wordt zondag gecompleteerd door Alex Kirsch, Emils Liepins, Edward Theuns en Mathias Vacek.

