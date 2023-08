Daan Hoole en vier ploeggenoten zien contract bij Lidl-Trek verlengd worden

Lidl-Trek heeft vijf contractverlengingen tegelijk bekendgemaakt. Quinn Simons maakt tot en met 2026 onderdeel uit van de Amerikaanse WorldTour-ploeg, Edward Theuns, Daan Hoole, Alex Kirsch en Otto Vergaerde tekenen tot en met 2025 bij.

Manager Luca Guercilena geeft in het persbericht aan dat de kern van de ploeg door deze contractverlengingen flink is verstevigd. “Een solide kern is harder dan ooit nodig met de doelen die wij in de toekomst hebben. Binnen deze groep hebben we een grote verscheidenheid aan renners die hun steentje bijdragen aan onze successen, of dat nu in een dienende rol is of als kopman”, aldus Guercilena.

Hoole wil ook zelf gaan winnen

Een aantal contractverlengingen hing al even in de lucht. Bijvoorbeeld die van Hoole. “Ik ben heel blij dat ik twee jaar langer bij deze ploeg blijf. Vanaf het begin voel ik mij al zeer welkom hier en in de toekomst blijf ik me hier graag ontwikkelen, vooral op het gebied van tijdrijden.”

“De afgelopen jaren heb ik ervan genoten om mijn ploeggenoten te helpen met het winnen van koersen”, aldus Hoole. “Maar in de komende twee jaar wil ik ook zelf gaan winnen. Deze ploeg is denk ik de beste plek voor me.”