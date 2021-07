Nederlandse ploeg bekendgemaakt voor Étoile d’Or

De KNWU heeft bekendgemaakt welke zes renners volgende week aan de start verschijnen van de Franse beloftenwedstrijd Étoile d’Or. De tweedaagse etappekoers is de derde manche van de Nations Cup voor U23-renners.

Bondscoach Adriaan Helmantel neemt de continentale renners Marijn van den Berg (Groupama-FDJ Conti), Huub Artz en Tim Marsman (Metec-Solarwatt), clubrenners Joren Bloem (Sensa-Kanjers voor Kanjers) en Daan Hoeks (WTC de Amstel) en mountainbiker Niek Hoornsman mee om hen een kans te geven zich te onderscheiden in een internationaal beloftenveld op de weg.

De veertiende editie van de Étoile d’Or (2.Ncup) begint op 19 juli met eerst een individuele tijdrit in en rond Pouligny-Saint-Pierre (9,6 km) en later op de dag een rit in lijn van Mérigny naar Le Blanc (141,9 km). Een dag later liggen start en finish in Montmorillon, voor een rit over 181,8 kilometer. Twee jaar geleden was Alexander Konychev de laatste winnaar op de erelijst.

Selectie Nederland voor Étoile d’Or

Marijn van den Berg

Tim Marsman

Huub Artz

Joren Bloem

Daan Hoeks

Niek Hoornsman