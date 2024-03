zondag 3 maart 2024 om 16:18

Daags na tweede plek in Strade Bianche wint Elisa Longo Borghini wel, Karlijn Swinkels tweede

Elisa Longo Borghini heeft haar topvorm verzilverd in de Trofeo Oro in Euro. Daags nadat de Italiaanse kampioene van Lidl-Trek nog tweede werd in Strade Bianche, wist ze de thuiskoers rondom Cinquale (regio Toscane) wel te winnen. Ze kwam solo over de finish en zag de Nederlandse Karlijn Swinkels tweede worden.

De finale van de Trofeo Oro in Euro werd gekleurd door twee beklimmingen van de Fortezza (3,5 km aan 5,5%), waarvan de laatste top lag op een kleine 14 kilometer van de finish. Na de eerste klim was een elitegroep van tien rensters ontstaan, waaruit Longo Borghini uiteindelijk wegreed op de slotklim. Vervolgens hield ze knap stand tot de eindstreep.

Ruim een halve minuut later sprintte Swinkels, uitkomend voor UAE Team ADQ, naar de tweede plaats in deze eendagskoers van UCI 1.1-niveau. De derde plaats was voor Ruth Edwards (ook bekend als Ruth Winder) van Human Powered Health.

De vorm van Longo Borghini is uitstekend, getuige haar drie meest recente uitslagen. Vorige week werd ze al derde in de Omloop Het Nieuwsblad, waarna ze zaterdag tweede werd in Strade Bianche. Daar bleek alleen wereldkampioene Lotte Kopecky beter dan de Italiaanse, die in de Trofeo Oro in Euro haar eerste zege van 2024 behaalde.