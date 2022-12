Curtis White schiet eindelijk raak op Amerikaans veldritkampioenschap

Curtis White heeft zich zondag tot nieuwe veldritkampioen van de Verenigde Staten gekroond. De 27-jarige renner won in Hartford (Connecticut) de strijd om de Stars and Strips nipt voor titelverdediger Eric Brunner.

Nadat Clara Honsinger met groot verschil de vrouwenwedstrijd had gewonnen en zo haar nationale titel succesvol verdedigde, was het de beurt aan de mannen. Deze cross was een stuk spannender. Het draaide uit op een duel tussen Brunner en White, waarbij laatstgenoemde uiteindelijk aan het langste eind trok. Hij won met vier seconden verschil. Ruim achter de twee tenoren, op meer dan een minuut, werd Kerry Werner derde.

Drie keer op rij tweede

White pakte zijn eerste nationale veldrittitel bij de profs, nadat hij drie keer op rij tweede was geworden. In 2018 werd hij geklopt door Stephen Hyde, in 2019 moest hij Gage Hecht voorlaten en in 2021 was Brunner hem de baas. In 2020 ging het Amerikaans kampioenschap veldrijden niet door vanwege de coronacrisis.