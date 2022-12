Clara Honsinger verlengt Amerikaanse titel in het veldrijden

Clara Honsinger is voor de derde keer in haar carrière Amerikaans kampioene in het veldrijden geworden. De 25-jarige crosser bleek in Hartford een klasse apart. Raylyn Nuss was goed voor zilver, de bronzen medaille ging naar Austin Killips.

Honsinger kroonde zich in 2019 en 2021 al tot de beste veldrijdster van de Verenigde Staten en ging zondag voor een derde titel. Al snel bleek er geen kruid gewassen tegen Honsinger, die op knappe wijze naar de zege wist te soleren.

Aan de streep was het verschil met de nummer twee, Raylyn Nuss, meer dan anderhalve minuut. Killips strandde op meer dan drie minuten, maar mocht wel de bronzen medaille ophalen. Voor Honsinger is het haar vierde zege van het seizoen: ze won eerder al de Trek Cup en twee manches in de Coupe de France.