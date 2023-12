woensdag 20 december 2023 om 13:35

Cross in Namen is een vaste afspraak voor de Wereldbeker, maar voor hoelang nog?

De loodzware cross in Namen bestaat nog niet zo heel erg lang, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de Wereldbeker. Toch sluit Christophe Impens van Golazo, de organisatie achter de klim- en moddercross, niet uit dat dit in de toekomst zal veranderen.

In gesprek met het Franse DirectVelo heeft Impens het onder meer over de toekomst van cross in Namen. Het was in 2008, naar aanleiding van een door Golazo georganiseerde toertocht in Namen, dat de toenmalige Schepen van Sport Maxime Prévot en Christophe Impens op het idee kwamen om het veldrijden naar de provinciehoofdstad te halen. Met de Citadel, die eerder dienst deed als motorcross-parcours, als ideale locatie.

De Citadelcross was geboren en maakte aanvankelijk deel uit van de Gazet van Antwerpen Trofee, tegenwoordig de X2O Trofee. In 2011 trad de Citadelcross toe tot de Wereldbeker en de wedstrijd groeide in korte tijd uit tot een echte klassieker op de veldritkalender en in de wereldbekercyclus. “Ik vraag me nu alleen wel af of het nodig is om door te gaan als wereldbekermanche”, schetst Impens anno 2023.

“Als we besluiten om uit de Wereldbeker te stappen, kunnen we nog steeds rekenen op dezelfde publieke belangstelling. Dan kunnen we nog altijd terugvallen op dezelfde infrastructuur en hebben we nog steeds de middelen om iemand als Mathieu van der Poel te strikken, zoals we dat ook hebben gedaan voor de cross in Herentals.”

Impens ziet een bepaalde tendens onder de hoofdrolspelers in het veld. “De grote sterren zijn niet echt meer bezig met de regelmatigheidsklassementen. Ze geven gewoon de voorkeur aan bepaalde wedstrijden. Met andere woorden: we denken dan ook goed na over de toekomst van de cross in Namen.”

WK veldrijden van 2030

Maar Namen richt zich eerst op iets anders: het WK veldrijden van 2030. Namen was al verantwoordelijk voor de organisatie van het EK veldrijden van 2022, maar de Waalse stad heeft nog grotere ambities. Eerder was er al de nadrukkelijke wens om het WK veldrijden binnen te halen en nu heeft Impens de WK-plannen bevestigd. “Dit is voor ons nu het belangrijkste thema”, klinkt het.

De locaties zijn tot en met 2027 al toegekend, met het Tsjechische Tábor (2024), het Franse Lièvin (2025), Perkpolder (Hulst) in Zeeland (2026) en het Belgische Oostende (2027). Omdat Oostende in 2027 aan de beurt is, zou de UCI de WK’s van 2028 en 2029 aan andere landen willen toekennen, alvorens mogelijk terug te keren naar België voor een mondiale titelstrijd in Namen.