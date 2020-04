Cross en klassiekers op dezelfde dag? “Kan perfect samengaan” dinsdag 21 april 2020 om 10:31

Vlaamse veldritorganisatoren zien geen belemmering in het organiseren van veldritten op dagen dat er ook klassiekers ingehaald gaan worden. Tegenover Sporza zijn ze duidelijk: “Dat kan perfect samengaan.”

Wanneer het coronavirus het toelaat, belooft het een druk najaar te worden. Door heel Europa zullen wegwedstrijden worden ingehaald die overlappen met het veldritseizoen. “Het blijft wel afwachten hoe het coronavirus evolueert, de volksgezondheid is prioritair”, zegt Christophe Impens van Golazo tegen de sportzender. Golazo organiseert onder meer de DVV-trofee.

“Als de overheid koersen weer toelaat, zullen we eerst zien hoe de wegkalender eruitziet. De crosskalender ligt in principe vast, maar die puzzel laten passen is zeker niet onhaalbaar.”

In de crosswereld staan ze open voor aanpassingen, zoals het startuur verlaten. “Schuiven met het startuur is een optie. Dat moeten we samen met de tv-zenders bespreken”, zegt Impens.

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, ziet daarin wel een belemmering: “Het hangt wel af van het daglicht, zeker voor de crossen later op het jaar. Niet elke cross kan het doen zoals in Diegem, met kunstlicht. Maar het is in het belang van iedereen dat we kijken wat kan.”

Bij Flanders Classics zijn ze zowel actief op de weg (o.a. Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem) als in de cross (Superprestige en wereldbeker).