zaterdag 30 september 2023 om 10:51

CRO Race-ritwinnaar Matej Mohoric: “Jammer dat valpartij me het klassement kost”

Matej Mohoric won gisteren de lastigste etappe in de CRO Race, door Magnus Sheffield te verslaan in de sprint met een klein groepje. Maar echt tevreden kon de Sloveen achteraf niet zijn.

Op de openingsdag van de zesdaagse ronde zag Mohoric namelijk een andere renner vlak voor zich tegen de grond gaan in de slotfase. Hij kon de val niet meer ontwijken en verloor zo 48 kostbare seconden. “Ik wist meteen dat het onmogelijk zou zijn om dat nog goed te maken, want er waren te veel vlakke ritten”, zegt hij op de site van zijn ploeg Bahrain Victorious.

Dat hij nu de lastigste rit kan winnen, maakt het des te pijnlijker. “De val van die renner voor mij kost ons het klassement. Anders had ik een heel goede kans gehad om de eindzege naar me toe te trekken. Maar gelukkig hebben we onze motivatie nooit verloren. Ik vind het superbelangrijk om altijd gefocust te blijven, zelfs wanneer het initiële doel plots wegvalt.”

Dat hij de koninginnenrit won, was voor de rappe Sloveen geen verrassing. “Ik ben hier juist op vakantie geweest. Ik kon elke dag op de wegen van deze rit trainen, waardoor ik elke dag minstens twee keer het slotklimmetje had gedaan gedurende negen dagen. Er waren zo weinig goede trianingswegen, waardoor ik er wel telkens moest terugkeren. Dat heeft me goed geholpen.”