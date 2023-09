vrijdag 29 september 2023 om 16:43

Matej Mohoric kraait victorie in koninginnenrit CRO Race, leiderstrui verwisselt van schouders

Matej Mohoric heeft de vierde etappe van de CRO Race op zijn naam geschreven. De Sloveen was op een korte kasseienklim de snelste van een uitgedund peloton. Magnus Sheffield, die op de tweede plaats in de daguitslag eindigde, nam de leiderstrui over van Tobias Lund Andresen.

Het was vrijdag de dag van de waarheid in de CRO Race. Halverwege de vierde rit zat een klim van de hoogste categorie (13,3 km aan 5,7%) en in de diepe finale zat nog een helling van bijna zes kilometer aan een kleine vijf procent. Bovendien liepen de laatste 1,8 kilometer ook nog aan 5,8% omhoog. Grote kans dat Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich) zijn leiderstrui kwijt zou spelen in deze koninginnenrit.

Drie ontsnappers

De vlucht van de dag bestond uit drie renners: Michal Schuran (ATT Investments), Mirco Maestri (EOLO-Kometa) en Jonas Abrahamsen (Uno-X). De drie avonturiers begonnen met een voorsprong van ruim aan de klim van de hoogste categorie. Op die klim werd het peloton stevig uitgedund, maar de vluchters hielden wel stand tot de top. Abrahamsen kwam als eerste bovenkwam en zou aan het einde van de dag de bergtrui op mogen halen.

Het was het laatste wapenfeit van de aanvallers, want niet veel slokte het peloton hen op. In dat pak, dat inmiddels werd aangevoerd door Jayco AlUla, geen Andresen meer. Hij zou zijn leiderspositie inderdaad verliezen. Nicolò Parisini, de winnaar van donderdag en nummer twee van het klassement, zat er voorlopig nog wel bij. De Italiaan pakte op ruim vijftig kilometer van het einde nog twee bonificatieseconden bij een tussensprint. Ethan Hayter kwam als eerste door en pakte drie tellen.

Op naar een sprint

Het ging vervolgens en groupe richting de finale. Uno-X en nog altijd Jayco AlUla deden het kopwerk richting de voorlaatste beklimming. Op die beklimming zelf – met de top op twaalf kilometer van de streep – zetten de troepen van Jayco AlUla nog wat extra druk in dienst van Eddie Dunbar. Naar de top toe nam de Ier zelf over, maar echt het volle pond geven, deed hij nog niet. Alexander Kristoff moest even passen, maar kon op het vlakke toch weer terugkeren. We gingen met een groep van zo’n dertig renners naar de laatste puist in Labin.

Er waren een paar uitvalspogingen, maar niemand kreeg echt de ruimte. Uno-X nam vervolgens de leiding en zette een treintje op voor Kristoff. Ging de sterke Noor een rit winnen met meer dan 3500 hoogtemeters? Nee, want hij zakte er in de laatste driehonderd meter doorheen. INEOS Grenadiers had op dit moment de leiding. Sheffield zou de sprint aantrekken voor Ethan Hayter, maar laatstgenoemde had niet de allerbeste benen.

Mohoric de sterkste

Matej Mohoric had wél een versnelling in huis. Hij ging van ver aan en hield zijn inspanning vol tot op de streep. Sheffield deed het nog beter dan Hayter (die nog uit zijn pedaal schoot) en strandde op plek twee. De derde plek was voor Orluis Aular. De Venezolaan staat nu tweede in het algemeen klassement, op één seconde van Magnus Sheffield. Hayter volgt op vier seconden van zijn ploeggenoot.