CRO Race: Jumbo-Visma met terugkerende Jonas Vingegaard en Milan Vader

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de CRO Race (27 september tot en met 2 oktober) bekendgemaakt. Het Nederlandse team start met twee renners die langere tijd niet in actie kwamen. Zoals reeds bekend was, staan namelijk zowel Jonas Vingegaard als Milan Vader aan het vertrek.

Vingegaard rijdt zijn eerste wedstrijd sinds hij in juli de Tour de France won, Vader keert terug na een lange revalidatie. Laatstgenoemde kwam in april zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland, waarna hij zelfs een tijdlang in coma lag. Nu is Vader dus weer klaar om te koersen. “Er is niets meer dat me beperkt”, zei hij onlangs zelf.

Naast Vingegaard en Vader, stelt Jumbo-Visma ook nog Jos van Emden, Gijs Leemreize, Timo Roosen, Lennard Hofstede en Koen Bouwman op. Bouwman won recentelijk nog een etappe in de Ronde van Slowakije. In het eindklassement werd hij derde.

De CRO Race bestaat uit zes etappes. De Kroatische rittenkoers gaat dinsdag van start met een heuvelachtige rit van Osijek naar Ludbreg. De rest van de ronde biedt ook voornamelijk kansen voor de puncheurs.

Selectie Jumbo-Visma voor de CRO Race (27 september tot en met 2 oktober):

Jos van Emden

Koen Bouwman

Lennard Hofstede

Gijs Leemreize

Timo Roosen

Milan Vader

Jonas Vingegaard