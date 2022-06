Critérium du Dauphiné: Trek-Segafredo met Tiberi, Tolhoek en Stuyven

Trek-Segafredo heeft de selectie bekendgemaakt voor het Critérium du Dauphiné. De Amerikaanse ploeg brengt onder andere Antonio Tiberi aan het vertrek. Vanuit Nederlands en Belgisch perspectief is het uitkijken naar Antwan Tolhoek en Jasper Stuyven. Ook Astana Qazaqstan heeft het zevental onthuld waarmee het aan de start zal staan van de Franse rittenkoers.

De 20-jarige Tiberi toonde dit jaar al meermaals zijn klimmerskwaliteiten. In de vierde etappe van de Ster van Bessèges, met finish op Le Mont Bouquet, eindigde hij als derde. Later werd hij vijfde in de koninginnenrit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Half mei, in de Ronde van Hongarije, kwam dan het voorlopige hoogtepunt: de jonge Italiaan won de slotrit, een etappe met finish bergop.

Tolhoek kon dit jaar nog niet imponeren. Nochtans begon hij het seizoen goed, met een zesde plaats in de openingsrit van de Ronde van Valencia. Nadien volgden er echter geen andere korte klasseringen. Stuyven reed dit voorjaar meer ereplaatsen bijeen. Zo werd hij onder andere vierde in Gent-Wevelgem en zevende in Parijs-Roubaix. Na die laatste koers kwam de winnaar van Milaan-San Remo 2021 niet meer in actie.

Het Dauphiné-team van Trek-Segafredo bestaat verder uit Julien Bernard, Kenny Elissonde, Tony Gallopin en Tom Skujins.

Astana Qazaqstan

Astana Qazaqstan komt onder andere met Samuele Battistella aan het vertrek. De Italiaan begon het seizoen goed, getuige ereplaatsen in de Tour de la Provence en de Volta ao Algarve, maar kampte daarna met een peesontsteking. Vervolgens kwam hij in de Amstel Gold Race ook nog eens zwaar ten val. In de Ronde van Hongarije liet Battistella echter zien weer over een prima vorm te beschikken. Hij werd derde in het eindklassement.

Naast Battistella stelt Astana Qazaqstan ook Stefan De Bod, Yuriy Natarov, Javier Romo, Alexandr Riabushenko, Simone Velasco en Andrey Zeits op.

Selectie Trek-Segafredo voor het Critérium du Dauphiné (5-12 juni):

Julien Bernard

Kenny Elissonde

Tony Gallopin

Tom Skujins

Jasper Stuyven

Antonio Tiberi

Antwan Tolhoek



Selectie Astana Qazaqstan voor het Critérium du Dauphiné (5-12 juni):

Samuele Battistella

Stefan De Bod

Yuriy Natarov

Javier Romo

Alexandr Riabushenko

Simone Velasco

Andrey Zeits