Critérium du Dauphiné rekent in komende editie op heel wat wereldtoppers

De 106e Giro d’Italia nadert zijn ontknoping, maar over ruim een maand begint ook alweer de 110e editie van de Tour de France. Heel wat Tourpretendenten kruisen in het Critérium du Dauphiné, een belangrijke voorbereidingskoers op La Grande Boucle, al een keer de degens.

De organisatie van het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) kwam woensdag met een eerste startlijst naar buiten. Op deze voorlopige deelnemerslijst prijken heel wat grote namen. Zo zal Jonas Vingegaard in het Critérium du Dauphiné de laatste puntjes op de i zetten in aanloop naar de Tour. De Deense klimmer van Jumbo-Visma was vorig jaar al tweede in de Dauphiné, na ploeggenoot Primož Roglič, en is de grote favoriet voor de eindoverwinning.

Vingegaard zal er echter wel voor moeten knokken: er zijn namelijk nog veel meer kapers op de kust. Zo rekent UAE Emirates op Adam Yates, die dit jaar al de Ronde van Romandië wist te winnen. Bahrain Victorious heeft met Mikel Landa en Jack Haig (nu nog actief in de Giro d’Italia) ook twee ijzers in het vuur. Verder is het uitkijken naar Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Ben O’Connor (AG2R Citroën) en David Gaudu (Groupama-FDJ).

Andere interessante namen op de (voorlopige) startlijst zijn Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Guillaume Martin (Cofidis), Enric Mas (Movistar), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en de jonge Max Poole (Team DSM).

Lees ook: Zware bergetappes en langere tijdrit: dit is het parcours van het Critérium du Dauphiné

Groenewegen versus Bennett in de sprints?

Er staan ook enkele topsprinters aan het vertrek van de 75ste editie van het Critérium du Dauphiné. Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar Dylan Groenewegen namens Jayco AlUla. Groenewegen zal het in de sprints moeten opnemen tegen onder meer Sam Bennett (BORA-hansgrohe), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Matteo Trentin (UAE Emirates).