Zware bergetappes en langere tijdrit: dit is het parcours van het Critérium du Dauphiné

De organisatie van het Critérium du Dauphiné heeft donderdag het parcours voor de 75e editie uit de doeken gedaan. De renners die zich in deze ronde willen klaarstomen voor de Tour de France, krijgen weer enkele zeer zware etappes én een langere individuele tijdrit voorgeschoteld.

De achtdaagse rittenkoers begint op 4 juni echter niet met een rit tegen de klok of een zware beproeving in het gebergte, maar met een zeer heuvelachtige rit van en naar Chambon-sur-Lac. Het peloton werkt telkens een lus af in en rond de finishplaats, met de korte Côte du Rocher de l’Aigle (1 km aan 7,3%) als terugkerende scherprechter. Eenmaal op de top van de laatste passage, is het nog goed tien kilometer naar de eindstreep.

Ook in de tweede etappe naar La Chaise-Dieu worden de heuvelachtige wegen opgezocht. Eindigen doen we opnieuw op een lokaal circuit. Op de flanken van de pittige Côte des Guêtes (1 km aan 8%) zal de koers ongetwijfeld ontploffen. In de eerste etappes kunnen de puncheurs kortom hun hart ophalen, maar in de derde etappe een spaarzame sprinterskans. Op weg naar Le Coteau is het niet al te lastig, al kan de Côte de Neulisse (7,5 km aan 3%) nog roet in het eten gooien.

Op dag vier zal het klassement in een totaal andere plooi vallen, aangezien er dan een individuele tijdrit van 31,1 kilometer is uitgetekend van Cours naar Belmont-de-la-Loire. Het is een tijdrit met toch nog aardig wat hoogtemeters, al lijkt het wel iets voor de pure chronospecialisten. In de vijfde etappe wacht er weer een ‘punchy’ finale met achtereenvolgens de Côte d’Ivory (2,3 km aan 5,9%) en de zeer lastige Côte de Thesy (3,6 km aan 8,8%). De finish volgt na een korte afdaling.

In de zesde, zevende en achtste etappe is het woord helemaal aan de klimmers. In rit zes beklimmen de renners in de laatste dertig kilometer de Col des Aravis (7,8 km aan 5,7%), de Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe (3,2 km aan 6,1%) en de slotklim naar Crest-Voland (2,3 km aan 6,6%). De voorlaatste rit is nog een pak zwaarder en met recht de koninginnenrit, met de Col de la Madeleine (25,1 km aan 6,2%), Col du Mollard (18,5 km aan 5,8%) en de Col de la Croix-de-Fer (13,1 km aan 6,2%) als bekende Alpenreuzen.

En alsof dat nog niet zwaar genoeg is, staan er in de slotrit nog zes beklimmingen op het programma. In de finale beklimmen de renners de Col du Granier (9 km aan 8,6%), Col du Cucheron (7,7 km aan 6,2%), Col de Porte (7,4 km aan 6,8%) en als ultieme uitsmijter de verschrikkelijk steile Montée de la Bastille (1,8 km aan 14,2%). Deze laatste helling maakt na een lange afwezigheid weer eens zijn opwachting in het Critérium du Dauphiné.

Rittenschema Critérium du Dauphiné 2023 (4-11 juni)

04/06 – Etappe 1: Chambon-sur-Lac – Chambon-sur-Lac (157,7 km)

05/06 – Etappe 2: Brassac-les-Mines – La Chaise-Dieu (167,3 km)

06/06 – Etappe 3: Monistrol-sur-Loire – Le Coteau (191,3 km)

07/06 – Etappe 4: Cours – Belmont-de-la-Loire (31,1 km, ITT)

08/06 – Etappe 5: Cormoranche-sur-Saône – Salins-les-Bains (191,1 km)

09/06 – Etappe 6: Nantua – Crest-Voland (168,2 km)

10/06 – Etappe 7: Porte-de-Savoie – Col de la Croix de Fer (147,7 km)

11/06 – Etappe 8: Le Pont-de-Claix – La Bastille – Grenoble Alpes Métropole (152,8 km)