Critérium du Dauphiné met lange tijdrit en slotrit naar Plateau de Solaison

Het parcours van het Critérium du Dauphiné is bekendgemaakt. Organisator ASO presenteerde vandaag de route, die zoals gewoonlijk loodzwaar is. Op dag vier krijgen de renners een behoorlijk lange tijdrit voorgeschoteld, waarna in het slotweekend – naast klassiekers als de Col du Galibier en Col de la Croix-de-Fer – de enorm steile Plateau de Solaison wacht.

De openingsrit van Dauphiné is gelijk geen gemakkelijke. Hoewel de finale van de 191,8 kilometer lange etappe vlak is, moet er onderweg behoorlijk wat geklommen worden. Het is de vraag of de pure sprinters dit allemaal overleven. Op dag twee, als van Saint-Péray naar Brives-Charensac gekoerst wordt, is het een vergelijkbaar verhaal. Deze rit is met 169,8 kilometer wel wat korter.

Vervolgens krijgen we de eerste etappe met een aankomst bergop. Extreem lastig is de klim naar Chastreix-Sancy (6,2 km aan 5,6%) niet, maar de favorieten zullen hier al wel uit hun hok moeten komen. Dat is daags nadien al helemaal het geval, als er een tijdrit op het programma staat. In deze 31,9 kilometer lange tijdrit van Montbrison naar La Bâtie d’Urfé kunnen flinke verschillen gemaakt worden.

Zwaar slotweekend

In etappe vijf zullen de sprinters nog eenmaal hun slag willen slaan. De renners komen tussen Thizy-les-Bourgs en Chaintre geen al te lastig terrein tegen, waardoor de snelle mannen het waarschijnlijk uit gaan maken. Etappe zes lijkt dan weer geschikt voor vluchters. Net als in de Tour de France, waar Gap vaak kansen biedt voor aanvallers, kan ook hier een kopgroep het weleens halen.

Het slotweekend begint met een relatief korte, maar hevige bergetappe naar Vaujany. In de 134,8 kilometer lange rit moeten eerst de Col du Galibier en Col de la Croix-de-Fer beklommen worden, alvorens het oploopt naar Vaujany (5,7 km aan 7,2%). Op de laatste dag is er ook een bergop aankomst, maar krijgen de renners het nog wat zwaarder. Eerst wacht de Col de la Colombière, waarna gefinisht wordt op Plateau de Solaison, een klim van 11,3 kilometer aan 9,2%. In 2017 werd de Dauphiné hier ook beslist.

Uno-X krijgt uitnodiging, geen Alpecin-Fenix

Daarnaast heeft de ASO de deelnemende ploegen bekendgemaakt. Alpecin-Fenix heeft de wildcard, die het automatisch kreeg, teruggegeven. Arkéa-Samsic neemt de automatische uitnodiging wel aan. Daarnaast zijn B&B Hotels-KTM, TotalEnergies en het verrassende Uno-X erbij op basis van een wildcard.