Critérium du Dauphiné gaat van start in de Ardèche

Het Critérium du Dauphiné begint komend seizoen in de Ardèche. De eerste etappe op zondag 5 juni gaat van start in La Voulte-sur-Rhône. De renners komen na een rit over ruim 190 kilometer aan in het naburige Beauchastel, dat de laatste jaren steevast etappeplaats in de vrouwenronde Tour Féminin de l’Ardèche is.

De openingsetappe bestaat uit twee lussen, met een eerste doorkomst over de finishlijn na 130 kilometer. De renners beklimmen onder meer twee keer de Côte de Chambon de Bavas (4,8 km aan 5,2%), die aanvallers zou kunnen inspireren. Op de brede rechte wegen op de oevers van de Rhône in de finale krijgt het peloton echter de kans om zich te organiseren voor een sprint.

De laatste keer dat het Critérium du Dauphiné aankwam in de Ardèche was in 2016. Toen won Fabio Aru de etappe naar Tournon-sur-Rhône. Voor de wielerfans in Privas, waar Wout van Aert vorig jaar een Touretappe won, wordt het een speciale dag. Ter gelegenheid van deze eerste etappe wordt deze plaats namelijk tweemaal doorkruist.

De rest van het parcours van het 74e Critérium du Dauphiné wordt later bekendgemaakt.

🤩 #Dauphiné 2022 : rendez-vous en @Ardeche_07 ! 📍 Le départ de l'étape 1 sera donné le dimanche 5 juin à La Voulte-sur-Rhône. 🤩 #Dauphiné 2022 : We'll see you in Ardèche! 📍The start of the 1st stage will be given on Sunday 5th June at La Voulte-sur-Rhône. pic.twitter.com/g0TbQiduMe — Critérium du Dauphiné (@dauphine) November 19, 2021