Critérium du Dauphiné doet toeschouwers opvallend verzoek maandag 27 juli 2020 om 13:39

De organisatie van het Critérium du Dauphiné wijst met een opvallend verzoek haar toeschouwers op enkele coronamaatregelen, die henzelf èn de renners moeten beschermen. Daarbij is creatief gekeken naar het jaartal 2020.

“Bescherm uzelf èn de renners in 2020”, schrijft de organisatie op social media. Toeschouwers wordt verzocht twee meter afstand te houden van de renners, geen handtekeningen te vragen, twee soorten beschermingsmiddelen bij zich te dragen (een mondkapje en handgel) en geen selfies te nemen.

De ingekorte editie van het Critérium du Dauphiné is vorige week voorgesteld. De Franse ronde gaat op woensdag 12 augustus van start in Clermont-Ferrand. Vier dagen eindigt de wedstrijd in Megève. Anders dan voorgaande jaren ontbreekt een tijdrit. Vorig jaar ging de eindzege naar Jakob Fuglsang.

⚠ En 2020, protégez-vous et protégez les coureurs ! 2⃣m de distance avec les coureurs. 🔴

0⃣ autographe ✍

2⃣ gestes barrières : masque et gel 😷

0⃣ selfie 🤳 Tous responsables, tous supporters !#Dauphiné pic.twitter.com/wzQKyCo0sQ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) July 27, 2020