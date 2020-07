Creatieve aanpassingen in kalender Coupe de France donderdag 2 juli 2020 om 17:52

Het regelmatigheidsklassement van de Coupe de France zou dit seizoen bestaan uit zestien wedstrijden, maar is vanwege het coronavirus bijgesteld naar negen. Door de nieuwe kalender staan er nog acht koersen op het programma. De GP Marseillaise is al verreden.

Sinds de GP Marseillaise van 2 februari, die door Benoît Cosnefroy gewonnen werd, is er geen manche meer verreden van het Franse klassement. Vanwege diverse afgelastingen bleven er slechts vier wedstrijden over uit het reguliere klassement, waardoor gezocht is naar koersen om de Coupe de France dit jaar toch nog een volwaardige invulling te geven.

Daar is de organisatie creatief mee omgesprongen. Zo is bijvoorbeeld de openingsrit van de Route d’Occitanie (UCI 2.1) op 1 augustus een ‘losse’ wedstrijd die meetelt voor de puntentelling van de Coupe de France, evenals de tijdrit van de Tour Poitou-Charantes (UCI 2.1) op 29 augustus. Daarnaast zijn Parijs-Chauny (27 september) en Parijs-Tours (11 oktober) toegevoegd.

Vorig jaar ging de winst in de Coupe de France naar sprinter Marc Sarreau van Groupama-FDJ.

Coupe de France 2020 – Aangepaste kalender

GP Marseillaise (2 februari, al verreden)

Route d’Occitanie – Etappe 1 (1 augustus)*

Tour Poitou-Charantes – Etappe 3b (29 augustus)*

Tour du Doubs (6 september)

GP de Fourmies (13 september)

GP d’Isbergues (20 september)

Parijs-Camembert (22 september)

Parijs-Chauny (27 september)*

Parijs-Tours (11 oktober)*

* = Toegevoegd aan de kalender