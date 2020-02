Cosnefroy opent Franse wielerjaar met zege in GP Marseillaise zondag 2 februari 2020 om 16:23

Benoît Cosnefroy heeft het Franse wielerjaar geopend met de overwinning in de Grand Prix La Marseillaise. De Fransman van AG2R La Mondiale was de beste van een kopgroep van vier. Hij versloeg Valentin Madouas (Groupama-FDJ) en Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert).

De kopgroep van de dag bestond uit zes renners. Zij kregen ruim vijf minuten voorsprong van het peloton, maar konden geen standhouden in de lastige slotfase van de eendagskoers.

In de heuvelachtige finale kwamen de favorieten naar voren. Valentin Madouas, Benoît Cosnefroy en Tom Devriendt vonden elkaar op de slotklim van de Col de la Ginestre. Zij kregen vlak voor de top (op negen kilometer van de meet) bijval van Jesús Herrada, waardoor een kwartet aan kop ontstond.

De laatste kilometers waren in dalende lijn richting de streep in Marseille. Het viertal wist de voorsprong van 25 seconden vast te houden en ging in de straten van de kustplaats sprinten om de overwinning. Daarin bleek Cosnefroy de snelste.