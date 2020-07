CPA-voorzitter Bugno reageert op kritiek: “Het zijn leugens” vrijdag 3 juli 2020 om 11:14

Rennersvakbond CPA ligt onder vuur, maar volgens voorzitter Gianni Bugno is er sprake van ‘fake news’. Zo zou de vakbond de UCI hebben gesteund om één miljoen uit het WorldTour Fonds te halen om een procedure tegen Velon te betalen. “Het zijn leugens”, zo reageert Bugno in een open brief.

Een groot deel van het mannelijke wielerpeloton eist hervormingen van rennersvakbond CPA. Volgens CyclingOpinions hebben al meer dan 325 renners een petitie ondertekend die om hervormingen vraagt. De renners, waaronder Chris Froome en Robert Gesink, voelen zich niet genoeg gehoord door de vakbond.

Een van de dingen die de renners dwarszit is de zaak waarin de UCI lijnrecht tegenover Velon staat. De CPA zou vooral achter de UCI aanlopen en de wielerunie steunen. Daarnaast schijnt het solidariteitsfonds van de CPA bijna failliet te zijn. Secretaris generaal Laura Mora reageerde eerder al op de kritiek, nu is het de beurt aan voorzitter Bugno.

‘Fake news’

De tweevoudig wereldkampioen en winnaar van de Giro d’Italia 1990 benadrukt dat de wielersport in een moeilijke periode zit. De CPA had afgelopen maandag een online meeting met de renners. “We konden de zorgen bij de renners wegnemen, als reactie op het verspreiden van fake news in de media. De geruchten met betrekking tot het WorldTour fonds, het zijn leugens.”

“Het is zeer teleurstellend dat onze organisatie zo wordt aangevallen. Ik ben vooral trots op onze vertegenwoordigers en wat zij allemaal hebben bereikt”, aldus Bugno, die renners vooral oproept om in gesprek te gaan met de CPA. “Ik wil de renners laten zien wat we allemaal doen als organisatie. We zullen de komende periode dan ook blijven vergaderen.”

“Wij zijn er voor de renners”

“Er is nog steeds ruimte voor verbetering, maar ik vraag de renners wel om goed geïnformeerd te zijn en niet te geloven in leugens. De mensen die deze leugens verspreiden, kennen de feiten helemaal niet en proberen de CPA gewoon in diskrediet te brengen. Als er dingen onduidelijk zijn, neem dan gewoon contact met ons op.”

“Het is niet nodig om een petitie te starten. Wij zijn er voor de renners. Ik vraag de coureurs om actief mee te doen. We hebben tijdens de coronacrisis geleerd dat we ook gewoon online vergaderingen kunnen organiseren. Op die manier blijven we in contact.”