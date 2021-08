Cort na tweede ritzege: “Keukeleire deed in de finale een geweldige lead-out”

Magnus Cort won deze Vuelta al een etappe in Cullera en was ook vandaag de beste in Córdoba. De sterke Deen bleek na een attractieve finale de snelste renner van een uitgedunde groep. “Ik meng me in deze Vuelta niet in de echte massasprints, maar in een uitgedunde groep ga ik er vol voor”, liet Cort na afloop weten in het flashinterview.



De renner van EF Education-Nippo wist in de finale een schifting op de Alto de 14% te overleven en kon in de finale rekenen op een ideale lead-out van zijn ploegmaat Jens Keukeleire. “We hadden het er vanochtend over met de ploeg. Ik ga in deze Vuelta voor de uitgedunde groepssprints. Vandaag was er weer een kans. Ik heb me de eerste uren rustig gehouden in de staart van het peloton en vervolgens slaagde ik erin om de beklimmingen te overleven.”

Nieuwe fans

“De ploeg reed vandaag echt ontzettend goed en Jens wist me in de finale echt geweldig te piloteren. Er waren nog enkele snelle jongens mee in de finale, maar we gingen er vandaag voor. Ik ben echt superblij dat het vandaag is gelukt”, aldus Cort, die gisteren ook al indruk maakte in de etappe naar Valdepeñas de Jaén. Toen strandde de poging van de Deen, na een hele dag in de vroege vlucht, in de laatste honderden meters.

De 28-jarige Deen heeft er deze Vuelta veel fans bijgekregen, zo vertelde hij in het flashinterview. “Het is echt superfijn om te zien dat ik nu meer Spaanse fans heb. Na de etappe van gisteren, waarin het niet lukte, kreeg ik ontzettend veel leuke reacties.”