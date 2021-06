Coronavrije Egan Bernal niet meer in quarantaine

Egan Bernal testte ruim een week geleden positief op het coronavirus en moest vervolgens in quarantaine, maar inmiddels is de Colombiaan weer coronavrij. Dat laat de kersverse Girowinnaar weten via Instagram. Bernal kan zich nu opmaken voor een terugreis naar zijn thuisland Colombia.

De renner van INEOS Grenadiers zou vorige week terugvliegen naar zijn geboorteland, maar moest na een positieve coronatest in quarantaine. Ook zijn vriendin Maria Fernanda testte positief op COVID-19. Na ruim een week in zelfisolatie zijn Bernal en zijn vrienden coronavrij verklaard en dus mogen ze binnenkort weer vliegen naar Colombia.

Bernal kampte de voorbije week slechts met milde symptomen, zo liet hij eerder weten via Instagram. “Natuurlijk zijn we in quarantaine gegaan tot de symptomen voorbij zijn en we een negatieve test hebben afgelegd. Pas dan gaan we terug naar Colombia. We kunnen niet wachten om weer op de fiets te stappen!”

De 24-jarige Bernal kroonde zich goed twee weken geleden nog tot eindwinnaar van de Giro d’Italia, voor Damiano Caruso en Simon Yates. De Colombiaan zal in zijn thuisland Colombia nog worden gehuldigd voor zijn Girowinst.